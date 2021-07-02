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У ДТП біля Львова загинув 11-річний хлопчик, який сів за кермо – поліція

Правоохоронці кажуть, що впустив дитину за кермо чужого авто 35-річний батько

У селі Рясне-Руське поблизу Львова 11-річний хлопчик за кермом BMW не впорався з керуванням, з’їхав у кювет і загинув на місці події, повідомила у п’ятницю пресслужба управління Нацполіції у Львівській області.

Аварія, за даними правоохоронців, сталася опівночі 1 липня.

«Поліцейські попередньо встановили, що керувати транспортним засобом дитині дозволив батько – 35-річний мешканець села Рясне-Руське, який також був в автомобілі. Окрім того, у салоні БМВ перебував власник, мешканець того ж села віком 23 роки. Обидва дорослих були у нетверезому стані, під час ДТП отримали тілесні ушкодження та були доставлені у лікарню», – йдеться в повідомленні.

Наразі поліція відкрила кримінальне провадження про порушення правил безпеки дорожнього руху. Триває досудове розслідування.

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