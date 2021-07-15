На «Глобинському м’ясокомбінаті», де сталося масове отруєння, виявили порушення – Держпродспоживслужба

В ході перевірки на ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат, де 13 липня сталося масове отруєння, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, виявила порушення. Про це повідомили у Держпродспоживслужбі у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Головним управлінням Держпродспоживслужби в Полтавській області проведено позаплановий захід державного контролю (інспектування) стосовно додержання ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» вимог законодавства про харчові продукти та корми, здоров’я та благополуччя тварин. В ході проведення заходу встановлено ряд порушень вимог Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», – мовиться в повідомленні.

У Держпродспоживслужбі зазначили, що виявили такі порушення:

на момент перевірки в цеху знаходилося 4131,3 кг м’ясної продукції, яка, ймовірно, була забруднена невідомою речовиною;

над цехом виробництва напівфабрикатів проводили ремонт з використанням хімічних будівельних засобів;

цех напівфабрикатів не був забезпечений механічною вентиляцією.

«За результатами проведеного заходу винесено рішення від 13.07.2021 року № 18 про припинення обігу харчових продуктів на потужності: цеху напівфабрикатів ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат». Також винесено рішення від 13.07.2021 року № 19 про вилучення з обігу м’ясних продуктів загальною вагою 4131,3 кг. Зазначені продукти вироблені в день виникнення групового отруєння 16 працівників цеху напівфабрикатів», – додали в Держпродспоживслужбі.

В службі додали, що управління Держпраці створило комісію для розслідування інциденту, результати її роботи передадуть до правоохоронних органів.

13 липня у місті Глобине Полтавської області в сортувальному цеху ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» попередньо сталося отруєння невідомою речовиною 16 працівників.