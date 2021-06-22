На Івано-Франківщині 11 людей госпіталізували з отруєнням – ДСНС

У Івано-Франківській області госпіталізували 11 людей із ознаками харчового отруєння, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними служби, всі хворі – в інфекційному відділенні Бородчанської центральної районної лікарні.

«З попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція госпіталізовано 11 осіб, які 17 червня вживали їжу в готельно-відпочинковому комплексі «Діброва» у селі Діброва Івано-Франківського району. Стан здоров’я середнього ступеня важкості», – повідомляють рятувальники.

Зараз у кафе тривають протиепідемічні заходи.

Станом на 19 червня у Харкові з отруєнням після відвідування кафе «Мафія» та «Якіторія» госпіталізували 78 людей.