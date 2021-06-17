У гуртожитку в Івано-Франківську через різкий запах невідомої речовини постраждали 8 підлітків – ДСНС

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що минулої ночі у гуртожитку в Івано-Франківську та кількох будинках постраждали кілька осіб через сторонній різкий запах невідомої речовини (попередньо схожий на природній газ).

«Внаслідок події постраждало 8 підлітків (2004 та 2005 р.н.) з гуртожитку коледжу, яких госпіталізовано до лікарні (3 особи у важкому стані та 5 осіб у стані середнього ступеня важкості, загрози життю немає). Аварійною бригадою Управління газового господарства АТ «Івано-Франківськгаз» проведено обстеження будинків, ГРП та прилеглої території, витоку природного газу не виявлено, а також Івано-Франківським обласним лабораторним центром МОЗ України проведено заміри повітря, небезпечних речовин не виявлено», – йднться в повідомленні.

За даними ДСНС, інцидент стався на вулиці Коновальця, 142 в чотирьохповерховій будівлі гуртожитку «Івано-Франківського державного коледжу технологій та бізнесу», а також в чотирьох багатоповерхових житлових будинках на вулицях Петлюри, 23, 25, та Коновальця – 144, 146.

Станом на ранок різкого запаху в повітрі невідомої речовини не відчувається, кажуть рятувальники.

Інших деталей щодо події наразі немає.