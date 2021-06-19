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78 людей у лікарні. Мерія Харкова закликала заклади, де отруїлися люди, допомогти в лікуванні

«Харківська міська рада пропонує власникам мережі закладів «Якіторія» і «Мафія» взяти участь у лікуванні відвідувачів, які у них отруїлися», – йдеться в повідомленні на сайті міськради

Харківська міська рада закликала власників ресторанів, де масово отруїлися люди, допомогти в їх лікуванні.

«Харківська міська рада пропонує власникам мережі закладів «Якіторія» і «Мафія» взяти участь у лікуванні відвідувачів, які у них отруїлися. Зокрема, для лікування пацієнтів необхідні такі препарати, як фізіологічні розчини, антибіотики та інші ліки, які були витрачені у великих обсягах за останні дні в результаті господарської діяльності цих ресторанів», – йдеться в повідомленні міської ради 19 червня.

Заклади на цей заклик наразі не реагували.

За останніми даними мерії, з отруєнням після відвідування цих закладів громадського харчування вже шпиталізовані 78 людей. Зокрема, шістьох хворих доправили цієї ночі у міську лікарню №3, ще одна людина госпіталізована в Краснокутську за місцем проживання.

Також дорослі і діти, які отруїлися в кафе, проходять лікування у Міській клінічній лікарні №31 і Міській дитячій клінічній лікарні №19. Всім поставили діагноз – ентероколіт.

Вранці 19 червня ДСНС повідомляла про 67 постраждалих. У Харківському обласному лабораторному центрі заявляли, що захворілі пов’язують свій стан зі вживанням готових страв, переважно суші.

За даними місцевих ЗМІ, люди почали скаржитися на погане самопочуття 16 червня.

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