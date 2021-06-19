У Харкові до 67 зросло число людей, які отруїлися після вживання їжі в одній із мереж ресторанів

Кількість людей, які отруїлися, вживаючи їжу в одній із мереж ресторанів у Харкові, зросла до 67, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 7:00 19 червня у Харкові з підозрою на харчове отруєння до лікувальних закладів госпіталізовано 67 осіб (із них 14 дітей), які попередньо вживали їжу з мережі ресторанів. Проводиться комплекс санітарних та протиепідемічних заходів», – заявили в ДСНС.

Напередодні повідомляли про 57 постраждалих. У Харківському обласному лабораторному центрі заявляли, що попередній діагноз шпиталізованих – гостра кишкова інфекція неуточнена, середнього ступеню важкості.

Захворілі пов’язують свій стан зі вживанням готових страв, переважно суші, додали у центрі.

За даними місцевих ЗМІ, люди почали скаржитися на погане самопочуття 16 червня.