У Харкові кількість людей, які отруїлися у ресторані, зросла до 57

У Харкові кількість людей, які отруїлися в закладі харчування, зросла до 57, з них 16 – діти. Про це повідомили у Харківському обласному лабораторному центрі.

55 хворих госпіталізували до кількох лікарень, ще двоє лікуватимуться амбулаторно.

Попередній діагноз – гостра кишкова інфекція неуточнена, середнього ступеню важкості.

«Дані первинного епідеміологічного розслідування (опитування хворих при госпіталізації) свідчать, що захворілі пов’язують своє захворювання з вживанням готових страв (переважно суші) у закладі громадського харчування м. Харків ТОВ «Ресторація №1» (ресторани «Якіторія», «Мафія»)», – мовиться у повідомленні.

Проводяться протиепідемічні заходи.