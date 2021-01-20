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20 січня 2021, Київ 10:52
Новини | Події

У Маріуполі троє людей загинули через отруєння газом – ДСНС

Даних про особи загиблих і причини трагедії наразі немає (фото ілюстративне)

У Маріуполі Донецької області в приватному будинку, за попередніми даними, в результаті отруєння природним газом загинули троє людей, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

«19 січня о 12 год. 45 хв. до ДСНС надійшла інформація, що в м. Маріуполь у приватному житловому будинку, за попередніми даними, внаслідок отруєння природним газом загинуло 3 особи. Ознак пожежі не виявлено. Підрозділи ДСНС не залучались», – йдеться в повідомленні.

Даних про особи загиблих і причини трагедії наразі немає.

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