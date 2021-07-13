На м’ясокомбінаті в Глобині, що виробляє відомі ковбаси, сталося масове отруєння

13 липня близько 0:30 у місті Глобине Полтавської області в сортувальному цеху ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» попередньо сталося отруєння невідомою речовиною 16 працівників, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«14 працівників госпіталізовані до лікарні (1 особа у тяжкому стані та 13 осіб у стані середнього ступеня тяжкості), 2 особи від госпіталізації відмовилися. Причина отруєння встановлюється. Підприємство працює в штатному режимі», – ідеться в повідомленні.

Рятувальники вказують, що підрозділи ДСНС до цієї надзвичайної події не залучалися.