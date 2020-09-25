Понад 100 людей отруїлися в Івано-Франківській області, 44 госпіталізовано – ДСНС

У Івано-Франківської області 24 вересня виявили симптоми отруєння в 101 людини, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За повідомленням, люди, які харчувалися в одному закладі, звернулися до лікарень з діагнозом гострої кишкової інфекції.

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«44 особи госпіталізовано та 57 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні, що вживали їжу в їдальні ТОВ «Леоні» (місто Коломия)», – заявляє служба.

Зараз співробітники ДСНС здійснюють протиепідемічні та санітарно-гігієнічні заходи.