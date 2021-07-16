Кількість через повені загиблих у Європі перевищила 100 людей

Кількість загиблих через повені в Німеччині та Бельгії сягнула сукупно щонайменше 117 людей. З них про 103 загиблих відомо в Німеччині, про 14 – у Бельгії.

Про 60 загиблих 16 липня повідомила влада федеральної землі Рейнланд-Пфальц, ще про 43 – адміністрація Північного Рейну-Вестфалії. Очікується, що кількість підтверджених жертв може зростати по мірі того, як триватимуть пошукові роботи.

Наразі до 1 300 людей вважаються зниклими безвісти тільки в районі Арвайлер в землі Рейнланд-Пфальц, повідомило керівництво району.

Парламент Північного Рейну-Вестфалії скликав позачергове засідання16 липня, щоб оцінити наслідки стихійного лиха. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що відвідає постраждалі регіони.

Штайнмаєр пов’язав повені з глобальною зміною клімату і закликав докладати більше зусиль для збереження довкілля.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер заявив, що федеральний уряд планує надати фінансову допомогу враженим районам якомога швидше. Він очікує, що уряд має схвалити її 21 липня.

Раніше співчуття постраждалим висловила канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

Сильні зливи по всьому регіону призвели до того, що річки вийшли з берегів, знищивши цілі громади, змусивши перекрити автостради та спонукавши до масової евакуації міст і сіл у землях Північний Рейн-Вестфалія та Рейнланд-Пфальц.