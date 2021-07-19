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У Києві триває гасіння пожежі на складі транспортної компанії – ДСНС

Участь у гасінні пожежі беруть 45 рятувальників і 11 одиниць техніки ДСНС

На складі транспортної компанії локалізували пожежу, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Пожежа виникла близько 7:38 у Голосіївському районі, за адресою Пирогівський шлях, 154, на окремо розташованому одноповерховому складі. Як стверджують у ДСНС, пожежники вирушили на місце події одразу ж.

«Частково зруйновано покрівлю та фасадну стіну складу, є загроза подальшого руйнування покрівлі. Попередньо жертв та постраждалих немає. О 08:45 пожежу локалізовано на площі 1 тисяча 200 метрів квадратних», – йдеться в повідомленні.

Участь у гасінні пожежі беруть 45 рятувальників і 11 одиниць техніки ДСНС.

Наразі пожежники намагаються локалізувати пожежу.

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