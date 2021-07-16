ДСНС попереджає про пожежну небезпеку і загрозливі гідрологічні явища

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про потенційні небезпеки внаслідок природних чинників.

«За інформацією УкрГідрометцентру, 16–18 липня у західних, північних, східних та центральних областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки», – ідеться в повідомленні.

Також 16 і 17 липня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) очiкується продовження пiдйому рiвнiв води – на 1,5–2,5 метра над рiвнями ранку 15 липня.

«Мiсцями можливе затоплення заплав, прирiчкових сільськогосподарських угiдь (І рівень небезпеки – жовтий)», – інформують рятувальники.

Раніше в ДСНС повідомили про знеструмлення внаслідок негоди 169 населених пунктів у трьох областях.