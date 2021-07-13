Пожежа в COVID-ізоляторі в Іраку: кількість жертв зросла до 66

Державні ЗМІ Іраку повідомили, що кількість жертв пожежі у COVID-ізоляторі зросла до 66.

Раніше було відомо про 52 загиблих.

Постраждали внаслідок інциденту понад 100 людей.

Пожежу в лікарні у місті Нассірія спричинив вибух кисневого балона, повідомили представники служби охорони здоров’я країни. Пошукові роботи продовжуються.

Прем'єр-міністр Іраку Мустафа аль-Кадімі провів термінові зустрічі з міністрами та наказав заарештувати місцевих керівників органів охорони здоров’я та цивільної оборони, включно з завідувачем ізолятора, йдеться в офіційному повідомленні.