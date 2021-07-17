Київ: через «цвітіння» води від сильної спеки купання на всіх пляжах міста заборонене

У Києві тимчасово заборонили купання на всіх 14 муніципальних пляжах міста – з профілактичною метою, повідомили в комунальному підприємстві «Плесо».

«За умови тривалої аномальної спеки у водних об’єктах відбувається активне «цвітіння» води – розмноження синьо-зелених водоростей, які споживають із води кисень і виділяють токсичні речовини. Як наслідок, відбувається зниження концентрації розчиненого кисню у воді, що є передумовою для замору риби. За таких обставин санітарна якість води суттєво погіршується», – повідомили в підприємстві, що відповідає за пляжі Києва.

Через це на всіх 14 муніципальних пляжах Києва 17 липня вивішено червоні прапори, їм тимчасово присвоєний статус «не купатися». Про зняття такого статусу повідомлять окремо.

При цьому на цих пляжах і далі можна відпочивати, але тільки на березі.

Слідкувати за оновленнями інформації про поточні статуси київських пляжів можна на офіційному вебсайті КП «Плесо»: pleso.kyiv.ua.

В Україні, зокрема і в Києві, останнім часом не вщухає сильна спека. За даними метеорологів, зокрема, загалом із початку календарного літа в Києві встановлено близько півтора десятка температурних рекордів.

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Українські і західні синоптики прогнозують послаблення спеки в Україні впродовж найближчих днів. Останнім спекотним днем на більшій частині території країни має бути неділя, 18 липня.