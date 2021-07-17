Синоптики обіцяють послаблення спеки в Україні

Українські та західні синоптики прогнозують послаблення спеки в Україні впродовж найближчих днів. Останнім спекотним днем на більшій частині території країни буде неділя, 18 липня.

«Проте на Заході вже +28 +32 градуси, дихати легше. Інша, свіжіша повітряна маса поступово підбирається ближче… У вівторок на Заході, Півночі та в більшості центральних областей (окрім Дніпра з районами) передбачається +23 +29 градусів. Південь та Схід 20 липня ще втримають +30 +33 градуси, послабне спека в цих регіонах в другій половині тижня», – прогнозує синоптик Наталка Діденко.

Аналогічний прогноз подає американський погодний сайт wunderground.com. За його даними, в Києві у неділю максимальна температура ще становитиме +33 градуси (і не нижче +21 градуса вночі), а вже з понеділка буде відчутно легше – до +29 вдень і не менш як +19 уночі. Того ж дня, 19 липня, столицю України освіжить дощ із грозами. Упродовж усього наступного тижня температура втримається в межах +28, а в окремі ночі опускатиметься навіть до +15.