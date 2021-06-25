Напередодні, 24 червня, у Києві зафіксували черговий температурний рекорд. Про це повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

«За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 24 червня у Києві середньодобова температура повітря становила +28,1°С, що на 1,6°С вище рекордного значення температури для цього дня 1924 року», – мовиться у повідомленні.

Максимальна температура становила +35,5 градусів, що на 2,3 градуса перевищує попередній рекорд для цього дня, зафіксований у 1924 році, а для червня в цілому – на 0,5 градуса.

«Попередній історичний максимум для першого місяця літа тримався з 1885 року», – зазначили в обсерваторії.

Мінімальна температура повітря вчора становила +22,2 градуси. Це на 1,5 градуса тепліше за рекордні показники цього дня у 1964 році.