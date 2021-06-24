На Закарпатті зафіксували рекордну спеку

На Закарпатті 23 червня зафіксували рекордну температуру за 130 років спостережень. Про це повідомила Закарпатська обласна держадміністрація.
Зазначається, що автоматична метеостанція «Ужгород» зафіксувала, як показник термометра досяг поділки +39.8 градусів.
Попередній рекорд зафіксували у 2002 році. Тоді повітря прогрілося до +37,7.
Через спеку на Закарпатті оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки.
За прогнозами синоптиків така аномальна тепла погода у регіоні протримається декілька дні.
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