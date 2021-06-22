Спека в Україні протримається до кінця тижня – синоптик

Із 21 до 27 червня українців очікують надзвичайно жаркі дні. Температура повітря, за прогнозами синоптиків, прогріється до +35 градусів. Що несе з собою така ситуація, і якою буде погода впродовж всього літа?

23 червня майже на всій території України стовпчики термометрів піднімуться до +30+35 градусів. Жарка погода, від якої потерпала Західна Європа, тепер очікує й українців. Про це пише на своїй сторінці у фейсбуці синоптик Наталка Діденко. Причому в південних і західних областях пройдуть дощі з грозами.

«Що в Києві буде 23 червня? Очікується суха спекотна погода з температурою повітря +32+34 градуси. Така спека протриває до кінця тижня, і вже аж в неділю стовпчики термометрів опустяться до +27+29 градусів», – пише вона.

Пилові бурі і висока ймовірність пожеж

Сухий спекотний період в купі з поривчастим вітром створюють «ідеальну» пожежонебезпечну ситуацію, зауважила у коментарі Радіо Свобода Наталка Діденко.

Банальний недопалок може спровокувати біду

«Банальний недопалок може спровокувати біду. Я рекомендую утриматися від улюблених посиденьок у лісі біля мангалів. Вже не кажу про злочинне спалювання сміття чи сухого листя», – зауважила синоптик.

В Україні оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці ДСНС. Рятувальники застерігають людей від відвідувань хвойних лісів, закликають не розводити вогнищ і не підпалювати стерню.

Сухі гарячі вітри провокують також пилові бурі: часточки пилу підіймаються в повітря і переносяться на великі відстані. Це призводить до погіршення видимості і псує якість повітря, каже синоптик.

У вівторок на пилові бурі скаржилися жителі столиці. Погіршення повітря спостерігалось у Дніпровському районі, а також на Позняках та Оболоні.

Користувачі соцмереж викладали також знімки піщаної бурі над Україною, зокрема й Києвом, зроблені з космосу.

Яким буде літо?

Температурні показники влітку в Україні можуть досягати 40 градусів. Про це повідомив в коментарі Радіо Свобода директор «Укргідрометцентру» Микола Кульбіда. За його словами, починаючи з червня, а особливо протягом липня і серпня, температура повітря перевищуватиме норму, відтак варто очікувати задушливого і спекотного літа.

Проте, на думку завідувачки відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів метеорологічного НДІ НАН України Вазіри Мартазінової, така погода влітку є характерною для України. Як зазначила вона в розмові з Радіо Свобода, останнім роками спостерігаються різкі зміни клімату, перепад від високих температур до стрімкого похолодання.

Протягом пֹֹֹֹֹֹ’яти днів така погода збережеться, а дощі і грози малоймовірні

«Нині область високого тиску розташована більше на північ від України. Ми на її периферії, відтак погодні умови наші, кліматичні. Протягом пֹֹֹֹֹֹ’яти днів така погода збережеться, а дощі і грози малоймовірні», – розповіла метеоролог.

За її словами, недоречно говорити про температурні рекорди українського літа. На зміну спеці прийде помірна погода, а з липня очікується більш стійка синоптична картина, каже Вазіра Мартазінова.

«Цей рік взагалі відрізняється від попередніх. Ще взимку ми побачили сніг і відчули морози лише у січні. Якщо казати про літо, то липень буде сухий, а у серпні підуть дощі», – зазначає метеоролог.

У групі ризику люди з серцевими захворюваннями і пенсіонери

Найбільш сильно відчуватимуть спекотний тиждень люди, що мають серцево-судинні захворювання, а також особи похилого віку, адже температурні стрибки можуть негативно позначитися на їхньому здоровֹֹ’ֹї.

Кілька днів тому, зауважує Вазіра Мартазінова, коли було хмарно і температура була значно нижчою, люди почували себе більш комфортно. Саме перехід від помірної погоди до сильної спеки небезпечний для цієї категорії людей.