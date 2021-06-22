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Суспільство

Спека в Україні протримається до кінця тижня – синоптик

Температура повітря, за прогнозами синоптиків, прогріється до +35 градусів

Із 21 до 27 червня українців очікують надзвичайно жаркі дні. Температура повітря, за прогнозами синоптиків, прогріється до +35 градусів. Що несе з собою така ситуація, і якою буде погода впродовж всього літа?

23 червня майже на всій території України стовпчики термометрів піднімуться до +30+35 градусів. Жарка погода, від якої потерпала Західна Європа, тепер очікує й українців. Про це пише на своїй сторінці у фейсбуці синоптик Наталка Діденко. Причому в південних і західних областях пройдуть дощі з грозами.

«Що в Києві буде 23 червня? Очікується суха спекотна погода з температурою повітря +32+34 градуси. Така спека протриває до кінця тижня, і вже аж в неділю стовпчики термометрів опустяться до +27+29 градусів», – пише вона.

Пилові бурі і висока ймовірність пожеж

Сухий спекотний період в купі з поривчастим вітром створюють «ідеальну» пожежонебезпечну ситуацію, зауважила у коментарі Радіо Свобода Наталка Діденко.

Банальний недопалок може спровокувати біду
Наталка Діденко

«Банальний недопалок може спровокувати біду. Я рекомендую утриматися від улюблених посиденьок у лісі біля мангалів. Вже не кажу про злочинне спалювання сміття чи сухого листя», – зауважила синоптик.

Синоптик Наталія Діденко про спекотний тиждень в Україні
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Синоптик Наталія Діденко про спекотний тиждень в Україні

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В Україні оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці ДСНС. Рятувальники застерігають людей від відвідувань хвойних лісів, закликають не розводити вогнищ і не підпалювати стерню.

Сухі гарячі вітри провокують також пилові бурі: часточки пилу підіймаються в повітря і переносяться на великі відстані. Це призводить до погіршення видимості і псує якість повітря, каже синоптик.

У вівторок на пилові бурі скаржилися жителі столиці. Погіршення повітря спостерігалось у Дніпровському районі, а також на Позняках та Оболоні.

Піщана буря накрила Київ, 22 червня 2021 року
Піщана буря накрила Київ, 22 червня 2021 року

Користувачі соцмереж викладали також знімки піщаної бурі над Україною, зокрема й Києвом, зроблені з космосу.

Яким буде літо?

Температурні показники влітку в Україні можуть досягати 40 градусів. Про це повідомив в коментарі Радіо Свобода директор «Укргідрометцентру» Микола Кульбіда. За його словами, починаючи з червня, а особливо протягом липня і серпня, температура повітря перевищуватиме норму, відтак варто очікувати задушливого і спекотного літа.

Проте, на думку завідувачки відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів метеорологічного НДІ НАН України Вазіри Мартазінової, така погода влітку є характерною для України. Як зазначила вона в розмові з Радіо Свобода, останнім роками спостерігаються різкі зміни клімату, перепад від високих температур до стрімкого похолодання.

Вазіра Мартазінова
Вазіра Мартазінова
Протягом пֹֹֹֹֹֹ’яти днів така погода збережеться, а дощі і грози малоймовірні
Вазіра Мартазінова

«Нині область високого тиску розташована більше на північ від України. Ми на її периферії, відтак погодні умови наші, кліматичні. Протягом пֹֹֹֹֹֹ’яти днів така погода збережеться, а дощі і грози малоймовірні», – розповіла метеоролог.

За її словами, недоречно говорити про температурні рекорди українського літа. На зміну спеці прийде помірна погода, а з липня очікується більш стійка синоптична картина, каже Вазіра Мартазінова.

«Цей рік взагалі відрізняється від попередніх. Ще взимку ми побачили сніг і відчули морози лише у січні. Якщо казати про літо, то липень буде сухий, а у серпні підуть дощі», – зазначає метеоролог.

У групі ризику люди з серцевими захворюваннями і пенсіонери

Найбільш сильно відчуватимуть спекотний тиждень люди, що мають серцево-судинні захворювання, а також особи похилого віку, адже температурні стрибки можуть негативно позначитися на їхньому здоровֹֹ’ֹї.

Кілька днів тому, зауважує Вазіра Мартазінова, коли було хмарно і температура була значно нижчою, люди почували себе більш комфортно. Саме перехід від помірної погоди до сильної спеки небезпечний для цієї категорії людей.

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    Надія Константінова

    На Радіо Свобода з 1999 року. Закінчила магістратуру Інституту журналістики КНУ імені Шевченка. Займалася правозахисною і соціальною тематикою. Була редактором спільного проєкту Радіо Свобода і «Нашого Радіо» «Звуки життя», згодом «Лінія уваги» на «Радіо Мелодія».

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