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23 квітня 2021, Київ 08:31
Суспільство

Жодна країна не може самотужки впоратися з кліматичними змінами – Байден

Одним зі своїх головних завдань президент США Джозеф Байден називає боротьбу з глобальним потеплінням

Боротьба з глобальним потеплінням – це спільна справа усіх держав, жодна країна наодинці не може протистояти із цими змінами. Про це заявив президент США Джозеф Байден на віртуальному саміті з питань клімату. Які ж основні завдання ставлять перед собою уряди держав?

Спільно, а не поодинці

На частку США припадає менше від 50% усіх викидів в атмосферу. Жодна країна не може розв’язати екологічну кризу самотужки, наголосив Джо Байден, відкриваючи відеоконференцію 22 квітня. Крок вперед у подоланні негативних наслідків повинні зробити всі країни, а особливо найпотужніші економіки світу.

Вирішальне значення у боротьбі зі змінами клімату має нинішнє десятиліття, оскільки рішення, які будуть ухвалюватися у цей період, визначатимуть, в який спосіб і як швидко вдасться розвְ’язати проблему глобального потепління.

«Часу мало, але я впевнений, що ми можемо впоратися з цим завданням. І я вірю, що ми зробимо це», – наголосив американський президент.

Інвестиції в «зелену енергетику» в майбутньому допоможуть створити потужну конкурентоздатну економіку.

Джо Байден зазначив, що за 10 років США планують вдвічі знизити викиди шкідливих газів в атмосферу, а до 2050 року взагалі позбутися викидів вуглецю.

Ще за часів своєї президентської кампанії Джо Байден називав боротьбу з глобальним потеплінням одним зі своїх основних завдань. Після обрання на посаду Байден відновив участь США у Паризькій кліматичній хартії, з якої США вийшли за часів президенства його попередника Дональда Трампа.

Стан червоної тривоги

Зміни клімату – це екзистенційна проблема людства, і світ нині стоїть на краю прірви, заявив під час онлайн-саміту генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш. За його словами, маємо стан червоної тривоги, і людство повинно вдаватися до рішучих дій, щоб стримувати ріст температури на планеті на рівні 1,5 градусів за Цельсієм.

До чого призводять зміни клімату?

  • Повені
  • Посухи
  • Лісові пожежі

Як заявив генсекретар ООН, кошти, які нині витрачаються на боротьбу з пандемією COVID-19, це покоління ніби позичає у нащадків. І карантинні обмеження через коронавірус, які мали полегшити екологічну ситуацію, насправді суттєво не зупинили зміни клімату.

«Потужні компанії, банки мають віддавати від 20 до 50% своїх прибутків на подолання негативних наслідків. Ми маємо мобілізувати політичне лідерство і працювати разом на попередження екологічної катастрофи», – заявив Антоніу Ґутерріш.

Дитина сидить у машині біля лісової пожежі в Олівейрі-де-Фрадес, Португалія, 7 вересня 2020 року. У звіті за 2020 рік, опублікованому спільно Португальською асоціацією природи та Всесвітнім фондом природи, зазначається, що Португалія є європейською країною, яка найбільше постраждала від стихійних пожеж
Дитина сидить у машині біля лісової пожежі в Олівейрі-де-Фрадес, Португалія, 7 вересня 2020 року. У звіті за 2020 рік, опублікованому спільно Португальською асоціацією природи та Всесвітнім фондом природи, зазначається, що Португалія є європейською країною, яка найбільше постраждала від стихійних пожеж

Як можна стримати глобальне потепління?

  • звести до мінімуму викиди вуглецю в атмосферу
  • обмежити використання корисних копалин
  • технологічно підтримувати менш розвинені країни
  • розвивати «зелену» енергетику
  • відмовитися від підтримки галузей промисловості, які шкодять довкіллю
  • розраховувати кліматичні ризики під час ухвалення політичних чи фінансових рішень

Зміни клімату у фактах і цифрах

  • Переважна більшість людства (90%) живуть на територіях із забрудненим повітрям
  • Чиста питна вода стає безцінною. Третина жителів Землі не мають доступу до неї
  • 2/3 лісів на планеті знищені впродовж 70 років
  • Через погіршення екологічної ситуації до 90% коралових рифів можуть зникнути за два десятиліття
  • За понад 40 років на планеті вимерли 60% хребетних тварин.

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    Надія Константінова

    На Радіо Свобода з 1999 року. Закінчила магістратуру Інституту журналістики КНУ імені Шевченка. Займалася правозахисною і соціальною тематикою. Була редактором спільного проєкту Радіо Свобода і «Нашого Радіо» «Звуки життя», згодом «Лінія уваги» на «Радіо Мелодія».

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