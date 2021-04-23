Жодна країна не може самотужки впоратися з кліматичними змінами – Байден

Боротьба з глобальним потеплінням – це спільна справа усіх держав, жодна країна наодинці не може протистояти із цими змінами. Про це заявив президент США Джозеф Байден на віртуальному саміті з питань клімату. Які ж основні завдання ставлять перед собою уряди держав?

Спільно, а не поодинці

На частку США припадає менше від 50% усіх викидів в атмосферу. Жодна країна не може розв’язати екологічну кризу самотужки, наголосив Джо Байден, відкриваючи відеоконференцію 22 квітня. Крок вперед у подоланні негативних наслідків повинні зробити всі країни, а особливо найпотужніші економіки світу.

Вирішальне значення у боротьбі зі змінами клімату має нинішнє десятиліття, оскільки рішення, які будуть ухвалюватися у цей період, визначатимуть, в який спосіб і як швидко вдасться розвְ’язати проблему глобального потепління.

«Часу мало, але я впевнений, що ми можемо впоратися з цим завданням. І я вірю, що ми зробимо це», – наголосив американський президент.

Інвестиції в «зелену енергетику» в майбутньому допоможуть створити потужну конкурентоздатну економіку.

Джо Байден зазначив, що за 10 років США планують вдвічі знизити викиди шкідливих газів в атмосферу, а до 2050 року взагалі позбутися викидів вуглецю.

Ще за часів своєї президентської кампанії Джо Байден називав боротьбу з глобальним потеплінням одним зі своїх основних завдань. Після обрання на посаду Байден відновив участь США у Паризькій кліматичній хартії, з якої США вийшли за часів президенства його попередника Дональда Трампа.

Стан червоної тривоги

Зміни клімату – це екзистенційна проблема людства, і світ нині стоїть на краю прірви, заявив під час онлайн-саміту генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш. За його словами, маємо стан червоної тривоги, і людство повинно вдаватися до рішучих дій, щоб стримувати ріст температури на планеті на рівні 1,5 градусів за Цельсієм.

До чого призводять зміни клімату?

Повені

Посухи

Лісові пожежі

Як заявив генсекретар ООН, кошти, які нині витрачаються на боротьбу з пандемією COVID-19, це покоління ніби позичає у нащадків. І карантинні обмеження через коронавірус, які мали полегшити екологічну ситуацію, насправді суттєво не зупинили зміни клімату.

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«Потужні компанії, банки мають віддавати від 20 до 50% своїх прибутків на подолання негативних наслідків. Ми маємо мобілізувати політичне лідерство і працювати разом на попередження екологічної катастрофи», – заявив Антоніу Ґутерріш.

Як можна стримати глобальне потепління?

звести до мінімуму викиди вуглецю в атмосферу

обмежити використання корисних копалин

технологічно підтримувати менш розвинені країни

розвивати «зелену» енергетику

відмовитися від підтримки галузей промисловості, які шкодять довкіллю

розраховувати кліматичні ризики під час ухвалення політичних чи фінансових рішень

Зміни клімату у фактах і цифрах