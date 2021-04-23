Жодна країна не може самотужки впоратися з кліматичними змінами – Байден

Боротьба з глобальним потеплінням – це спільна справа усіх держав, жодна країна наодинці не може протистояти із цими змінами. Про це заявив президент США Джозеф Байден на віртуальному саміті з питань клімату. Які ж основні завдання ставлять перед собою уряди держав?
Спільно, а не поодинці
На частку США припадає менше від 50% усіх викидів в атмосферу. Жодна країна не може розв’язати екологічну кризу самотужки, наголосив Джо Байден, відкриваючи відеоконференцію 22 квітня. Крок вперед у подоланні негативних наслідків повинні зробити всі країни, а особливо найпотужніші економіки світу.
Вирішальне значення у боротьбі зі змінами клімату має нинішнє десятиліття, оскільки рішення, які будуть ухвалюватися у цей період, визначатимуть, в який спосіб і як швидко вдасться розвְ’язати проблему глобального потепління.
«Часу мало, але я впевнений, що ми можемо впоратися з цим завданням. І я вірю, що ми зробимо це», – наголосив американський президент.
Інвестиції в «зелену енергетику» в майбутньому допоможуть створити потужну конкурентоздатну економіку.
Джо Байден зазначив, що за 10 років США планують вдвічі знизити викиди шкідливих газів в атмосферу, а до 2050 року взагалі позбутися викидів вуглецю.
Ще за часів своєї президентської кампанії Джо Байден називав боротьбу з глобальним потеплінням одним зі своїх основних завдань. Після обрання на посаду Байден відновив участь США у Паризькій кліматичній хартії, з якої США вийшли за часів президенства його попередника Дональда Трампа.
Стан червоної тривоги
Зміни клімату – це екзистенційна проблема людства, і світ нині стоїть на краю прірви, заявив під час онлайн-саміту генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш. За його словами, маємо стан червоної тривоги, і людство повинно вдаватися до рішучих дій, щоб стримувати ріст температури на планеті на рівні 1,5 градусів за Цельсієм.
До чого призводять зміни клімату?
- Повені
- Посухи
- Лісові пожежі
Як заявив генсекретар ООН, кошти, які нині витрачаються на боротьбу з пандемією COVID-19, це покоління ніби позичає у нащадків. І карантинні обмеження через коронавірус, які мали полегшити екологічну ситуацію, насправді суттєво не зупинили зміни клімату.
«Потужні компанії, банки мають віддавати від 20 до 50% своїх прибутків на подолання негативних наслідків. Ми маємо мобілізувати політичне лідерство і працювати разом на попередження екологічної катастрофи», – заявив Антоніу Ґутерріш.
Як можна стримати глобальне потепління?
- звести до мінімуму викиди вуглецю в атмосферу
- обмежити використання корисних копалин
- технологічно підтримувати менш розвинені країни
- розвивати «зелену» енергетику
- відмовитися від підтримки галузей промисловості, які шкодять довкіллю
- розраховувати кліматичні ризики під час ухвалення політичних чи фінансових рішень
Зміни клімату у фактах і цифрах
- Переважна більшість людства (90%) живуть на територіях із забрудненим повітрям
- Чиста питна вода стає безцінною. Третина жителів Землі не мають доступу до неї
- 2/3 лісів на планеті знищені впродовж 70 років
- Через погіршення екологічної ситуації до 90% коралових рифів можуть зникнути за два десятиліття
- За понад 40 років на планеті вимерли 60% хребетних тварин.
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