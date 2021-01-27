ООН: дві третіх людей у світі вважають зміни клімату глобальною кризою

Дві третіх людей у світі вважають зміни клімату глобальною кризою, йдеться у великому дослідженні Організації Об’єднаних Націй та Оксфордського університету.

В опитуванні взяли участь близько 1,22 мільйона респондентів в 50 країнах, які є домівкою для більш ніж половини населення Землі.

Питання розсилали людям впродовж жовтня-грудня 2020 року через рекламу в ігровому застосунку на телефоні. У дослідженні взяли участь люди всіх гендерів, вікових категорій та з будь-якою освітою, однак майже половина респондентів – 550 тисяч – учасники віком від 14 до 18 років.

Згідно з дослідженням, 64 відсотки респондентів вважають зростання температури повітря кризою, яка потребує негайної відповіді. Серед більш молодих людей ця цифра становить майже 70 відсотків.

Дії для боротьби зі змінами клімату відрізняються в залежності від місця проживання людей. Водночас найбільш популярним рішенням був захист лісів та природних місць існування. Цей варіант обрали 54 відсотки респондентів.