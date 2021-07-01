Температура в Києві у червні була майже на 2 градуси вища за кліматичну норму – метеорологи

Середньомісячна температура повітря у червні в Києві склала +21,3°С, це на 1,8°С вище за кліматичну норму. Такими є дані спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

«З 23 по 26 червня було побито аж 10 температурних рекордів. Відмічено 6 днів з максимальною температурою повітря вище +30,0°С. Найхолодніше у столиці було 1 червня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +7,4°С, а найспекотніше – 24 червня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +35,5°С», – ідеться в повідомленні.

Водночас фахівці відзначають меншу за норму кількість опадів – «у червні на проспекті Науки, 37 (адреса обсерваторії в Києві – ред.) випало 24 мм, або 32% кліматичної норми».