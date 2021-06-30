Десятки людей померли через спеку в Канаді

Десятки людей померли внаслідок рекордної спеки в Канаді. У цій країні 29 червня, третій день поспіль, зафіксували новий рекорд високих температур – 49,5 градусів Цельсія.

Таку температуру зареєстрували в Літтоні, Британська Колумбія, приблизно за 250 кілометрів на схід від Ванкувера, повідомляє Метеорологічна служба країни.

Попередні рекорди ніколи не перевищували 45 градусів Цельсія.

Щонайменше 134 людини померли в районі Ванкувера від 25 червня, повідомила влада, а поліція поінформувала про понад 65 раптових смертей, переважна більшість із яких була «пов’язана зі спекою».

У районі Ванкувера встановлені центри для охолодження і фонтани з водою, оскільки в багатьох будинках Британської Колумбії немає кондиціонерів, у літні місяці температура повітря тут зазвичай набагато м’якша.

Кліматологи стверджують, що спека пов’язана з куполом високого тиску над північним заходом США і Канадою.

Тим часом, температура в північно-західних містах США Портленді й Сіетлі також досягла рівня, якого не спостерігалося з початку ведення обліку в 1940-х роках: 46 градусів Цельсія в Портленді і 42 градуси в Сіетлі 28 червня, повідомила Національна служба погоди США.

Хвиля спеки і тривала посуха спричинили кілька пожеж протягом вихідних.