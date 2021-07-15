Ніч на 15 липня у Києві виявилась найтеплішою з 1881 року – метеорологи

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського ніч на 15 липня у столиці виявилась найтеплішою з 1881 року, повідомила у четвер пресслужба обсерваторії.

«Температура під ранок сьогодні не опустилась нижче +22,8°С, таким чином був перевищений попередній максимум для цієї ночі, зафіксований у 2010 році, на 1,4°С», – йдеться в повідомленні.

За даними метеорологів, загалом з початку календарного літа у Києві встановлено 12 температурних рекордів.