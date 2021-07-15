У Києві оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

У Києві на 15-17 липня оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

У КМДА нагадали, що протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:

розводити багаття у лісі та лісопосадках, крім тих, що пов’язані з технологічними вимогами лісогосподарських заходів у спеціально передбачених для цього місцях;

заїзд на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інших механізмів;

палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники, недопалки;

залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

заправляти у лісі, лісопосадках паливні баки під час роботи двигуна;

випалювати траву та інші рослинні рештки на землях лісового фонду, сільськогосподарських угіддях, а також на інших земельних ділянках, що безпосередньо примикають до лісу.

За даними Укргідрометцентру, найближчими днями у столиці зберігатиметься спекотна погода – +32…34 градуси. Вдень 16-17 липня можливі дощі та грози.