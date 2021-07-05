У Гідрометцентрі розповіли, коли в Україну повернеться спека

До кінця тижня в Україні знову встановиться спекотна погода. Про це повідомили у Гідрометцентрі.
Зазначається, що з четверга, 8 липня, циклон, який приніс в Україну опади, почне відступати.
«Натомість на нашу територію поширить свій вплив антициклон Cornelieke – і, як наслідок, погода змінить свій характер – стане спекотніше і опади припиняться по всіх областях», – мовиться у повідомленні.
За прогнозами синоптиків, наприкінці тижня максимальні температури становитимуть +28…33 градуси.
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