Прокуратура проводить обшуки в транспортному департаменті КМДА через будівництво Подільського мосту

Подільська окружна прокуратура Києва спільно з Національною поліцією здійснює обшуки в Департаменті транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації, комунальному підприємстві «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд Києва», держпідприємстві «Укрдержбудекспертиза» та в підрядників.

Кримінальні провадження, в рамках якого пройшли обшуки, стосуються можливих фактів службової недбалості та привласнення майна при будівництві Подільського мосту, повідомляє прокуратура.

У відомстві зазначають, що «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва» уклала договір із компанією «Еко-Буд-Трейд» щодо будівництва мосту в квітні 2017 року.

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У липні 2020 року комунальне підприємство та керівництво генерального підрядника підписали акт приймання виконаних будівельних робіт за липень 2020 року. Цей документ містив інформацію про фарбування упродовж квітня-травня 2020 року «низу залізобетонних прольотних плит автопроїзду від опори до опори довжиною 33 метри».

«Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, роботи, які передбачені технологічними картами виробника використаних на об’єкті: «Будівництво Подільського мостового переходу через ріку Дніпро у місті Києві», не виконувались. Внаслідок зазначених дій місцевому бюджету територіальної громади міста Києва спричинено збитки на загальну суму понад 4,5 мільйона гривень», – стверджують у прокуратурі.

Натомість КМДА розцінила обшук як прояв тиску на міську владу. У адміністрації зазначають, що правоохоронці неодноразово вилучали та перевіряли документи щодо Подільського мосту.

«Департамент транспортної інфраструктури КМДА та комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва» завжди сприяють правоохоронним органам та надають всі необхідні документи. І цього разу – не виняток. Діяльність ДТІ та комунального підприємства є прозорою, тож переконані, що об’єктивна і неупереджена перевірка встановить істину», – йдеться в заяві КМДА.

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Пресслужба адміністрації цитує Департамент транспортної інфраструктури, який назвав обшуки «політичною акцією і системним тиском».

У лютому голова «Укравтодору» Олександр Кубраков заявив, що його компанія готова добудувати Подільсько-Воскресенський міст у Києві за півтора року. Серед проєктів, які «Укравтодор» планує реалізувати в столиці за 1,5-2 роки, Кубраков назвав Дарницький міст.

Будівництво Подільсько-Воскресенського мосту планували почати в 1993 році, але фактично роботи стартували у 2003 році. Через брак фінансування будівництво кілька разів зупиняли. Мер Києва Віталій Кличко обіцяє завершити перший етап будівництва Подільсько-Воскресенського моста до літа 2021 року.

У перспективі через міст має проходити нова гілка метро.