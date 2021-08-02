ДФС повідомила про обшуки в «Київзеленбуді» у справ про ухилення від сплати податків

Державна фіскальна служба провела обшуки в комунальному підприємстві «Київзеленбуд» – про це відомство повідомило 2 серпня.

За повідомленням, обшуки стосуються справи про ухилення від сплати податків групою компаній.

«Службові особи декількох товариств за попередньою змовою із службовими особами Київського комунального об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд», (КО «Київзеленбуд»), в період 2019-2020 років шляхом укладення удаваних правочинів з «фіктивними» суб’єктами господарської діяльності ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму понад 30 мільйонів гривень», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Поліція затримала підозрюваного у підриві поштоматів у Києві та Одесі

При цьому, за даними ДФС, у 2019-2020 роках ці підприємства здйснили на замовлення «Київзеленбуду» роботи з будівництва та реконструкції парків у Києві на понад 220 мільйонів гривень.

«За результатами проведених обшуків у офісних приміщеннях, КО «Київзеленбуд» та інших товариств виявлено та вилучено первинні фінансово-господарські документи по проведеним роботам з ремонту та реконструкції парків, тендерні документації», – додають у відомстві.

«Київзеленбуд» наразі не коментував публічно ці звинувачення.

Раніше в липні Державна фіскальна служба прозвітувала про обшуки в комунальному підприємстві «Київводфонд» у рамках кримінальної справи про ймовірне привласнення державних коштів в особливо великих розмірах.