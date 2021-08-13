Поліція заявила про затримання керівника «Державної продовольчо-зернової корпорації» при спробі втечі з України

Національна поліція заявила 13 серпня про затримання керівника «Державної продовольчо-зернової корпорації України» при спробі втечі з України.

«Посадовця затримали оперативники Департаменту стратегічних розслідувань в аеропорту «Жуляни» вранці 13 серпня. У такий спосіб він намагався уникнути відповідальності. Крім того, разом із ним затримали і його спільника», – повідомляє сайт поліції.

Напередодні, 12 серпня, поліція повідомила, що посадовці «Державної продовольчо-зернової корпорації України» вдалися до розтрати майна і зловживань, які призвели до збитків компанії на понад 57 мільйонів доларів.

За твердженням поліції, службові посадовці за змовою з іншими людьми «вчинили розтрату майна корпорації шляхом проведення експортних операцій зернових на підконтрольні компанії-нерезиденти за заниженою вартістю та без здійснення попередньої оплати».

«Окрім того, вони уклали договори страхування, у яких штучно завищили страховий тариф від загальної страхової суми, чим спричинили тяжкі наслідки. Сума збитків, завдана державній компанії, становить понад 57 мільйонів доларів США», – заявляють у відомстві.

Кримінальна справа за ознаками розтрати майна стосується подій січня-травня 2021 року. Тоді «ДПЗК» уклала зовнішньо-економічні контракти на експорт зернових із іноземними компаніями на загальну суму понад 231 мільйон доларів США.

«10 та 11 серпня правоохоронці провели 62 обшуки у Києві, на території Волинської, Дніпропетровської, Київської, Рівненської та Одеської областей. Слідчі дії відбувалися за місцями роботи і проживання фігурантів, у транспортних засобах та в офісних приміщеннях. За результатами проведення обшуків виявлено та вилучено документи фінансово-господарської діяльності, чорнові записи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, а також понад 200 тисяч доларів США», – йдеться в повідомленні.

У самій корпорації напередодні заявили, що її керівництво «максимально зацікавлене в об’єктивності розслідування та всіляко сприяє роботі працівників правоохоронних органів».

Уряд на засіданні 3 березня передав Фонду держмайна для приватизації 100% акцій великих державних підприємств, серед яких «Державна продовольчо-зернова корпорація України».