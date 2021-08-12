Нацполіція заявляє про зловживання в «Продовольчо-зерновій компанії», які призвели до 57 млн  гривень збитків

Посадовці «Державної продовольчо-зернової корпорації України» вдалися до розтрати майна і зловживань, які призвели до збитків компанії на понад 57 мільйонів гривень, заявляє Національна поліція 12 серпня.

За твердженням поліції, службові посадовці за змовою з іншими людьми «вчинили розтрату майна корпорації шляхом проведення експортних операцій зернових на підконтрольні компанії-нерезиденти за заниженою вартістю та без здійснення попередньої оплати».

«Окрім того, вони уклали договори страхування, у яких штучно завищили страховий тариф від загальної страхової суми, чим спричинили тяжкі наслідки. Сума збитків, завдана державній компанії, становить понад 57 мільйонів доларів США», – заявляють у відомстві.

Кримінальна справа за ознаками розтрати майна стосується подій січня-травня 2021 року. Тоді «ДПЗК» уклала зовнішньо-економічні контракти на експорт зернових із іноземними компаніями на загальну суму понад 231 мільйон доларів США.

За даними поліції, станом на кінець липня 2021 року дебіторська заборгованість вищезазначених компаній перед державною компанією складає понад 57 мільйонів доларів США.

«Посадовці корпорації проводили експортні операції зернових на підконтрольні компанії-нерезиденти. При цьому занижували вартість та не здійснювали попередню оплату товару. В ході слідства поліцейські викрили численні факти реалізації злочинної схеми. Зокрема за кредитні кошти, отримані під державні гарантії, посадовці державної корпорації закуповували зернові через фіктивні підприємства та експортували товар за ціною, що була значно нижчою за ринкову», – стверджують у Нацполіції.

Крім того, правоохоронці виявили факти зловживань під час укладення договорів про страхування майна. У договорах страхування нібито був штучно завищений страховий тариф від загальної страхової суми, що спричинило «тяжкі наслідки для державної компанії». Ці факти правоохоронці розслідують у кримінальному провадженні за статтею про зловживання.

«10 та 11 серпня правоохоронці провели 62 обшуки у Києві, на території Волинської, Дніпропетровської, Київської, Рівненської та Одеської областей. Слідчі дії відбувалися за місцями роботи і проживання фігурантів, у транспортних засобах та в офісних приміщеннях. За результатами проведення обшуків виявлено та вилучено документи фінансово-господарської діяльності, чорнові записи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, а також понад 200 тисяч доларів США», – йдеться в повідомленні.

Уряд на засіданні 3 березня передав Фонду держмайна для приватизації 100% акцій великих державних підприємств, серед яких «Державна продовольчо-зернова корпорація України».