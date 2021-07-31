НАЗК виявило ознаки кримінальних порушень у деклараціях 12 людей, у тому числі народних депутатів

Національне агентство з питань запобігання корупції звітує про завершення перевірок 294 декларацій, у 64 з яких виявили ознаки кримінального або адміністративного правопорушення.

За даними НАЗК, загальна сума недостовірних відомостей у перевірених деклараціях склала понад 255 мільйонів гривень.

При цьому у 52 із декларацій агентство виявило ознаки адміністративного порушення – не задеклароване майно на суму від 100 до 500 прожиткових мінімумів, що дорівнює від 227 тисяч до 1,1 мільйона гривень. НАЗК планує надіслати відповідні адміністративні протоколи до суду або до Національної поліції (щодо декларантів, які не займають високих посад).

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«У 12 деклараціях НАЗК виявило ознаки кримінального правопорушення (ст. 366-2 Кримінального кодексу України). У кожній з цих декларацій посадовці не зазначили майна на суму понад 1,1 мільйона гривень», – йдеться в повідомленні агентства.

Відтак відомство планує звернутися до Національного антикорупційного бюро, Нацполіції та Державного бюро розслідувань щодо таких людей:

Ірина Овчаренко – колишня перша заступниця голови Національного агентства з питань державної служби

Микола Короткевич – суддя Верховного Суду

Михайло Забродський – народний депутат від «Європейської солідарності»

Максим Пашковський – народний депутат від «Слуги народу»

Олександр Бабіков – колишній перший заступник директора ДБР

Ольга Саладуха – народний депутат, «Слуга народу»

Денис Радов – колишній заступник голови Державної служби експортного контролю

Анна Колісник – народна депутатка, «Слуга народу»

Олексій Кучер – колишній голова Харківської обласної державної адміністрації

Тарас Пастух – колишній заступник голови Харківської ОДА

Андрій Буйний – колишній заступник голови – Запорізької ОДА

Руслан Тихонченко – заступник голови Харківської ОДА

У НАЗК нагадують, що відомство не є правоохоронним органом, відтак подальше розслідування мають НАБУ, Нацполіція або ДБР.

Загалом із початку року НАЗК взяло до перевірки 936 декларацій. З 1 червня 2021 року 690 з них у перевірці, перевірені 653 декларації та 510 суб’єкти декларування.