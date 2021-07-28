ВАКС призначив до розгляду справу про квартиру нардепа Волинця, про яку писали «Схеми»

Вищий антикорупційний суд призначив до розгляду справу про цивільну конфіскацію квартири народного депутата Михайла Волинця, яка фігурувала в розслідуванні проєкту Радіо Свобода та UA:Перший «Схеми». Таке рішення зачитала суддя Катерина Широка 28 липня.

Як повідомляють у Спеціалізований антикорупційній прокуратурі, засідання по суті справи призначили на 12 серпня 2021 року.

«Прокурорами САП за сприяння ДБР та з урахуванням повідомленої раніше у ЗМІ інформації зроблено висновок, що народний депутат України 9 скликання у 2020 році придбав трикімнатну квартиру в місті Києві за відсутності відомостей про те, звідки у нього виявилося близько 3 млн гривень, яких не вистачало для такої купівлі зважаючи на розмір законних доходів депутата», – наводять суть справи в повідомленні САП.

Читайте також: Заступнику голови Харківської облради, підозрюваному у вимаганні мільйона гривень хабаря, обрали запобіжний захід

Як додають у прокуратурі, якщо Волинець не зможе довести законність походження коштів, на які купив квартиру, її може бути стягнуто в дохід держави.

Йдеться про квартиру в Києві, яку депутат придбав влітку 2020 року за понад сім з половиною мільйонів гривень. Як встановили «Схеми», Волинець не вказав в декларації за 2020 рік джерело походження майже трьох мільйонів гривень на її купівлю. У коментарі журналістам він пояснив, що грошима допомогла «жінка, з якою він проживає», але не згадав про неї у звітності, бо вважав «необов’язковим».

На запитання «Схем», як Волинець може пояснити джерело походження частини коштів на придбання квартири на Печерську, він відповів, що мав заощадження.