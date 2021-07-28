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ВАКС призначив до розгляду справу про квартиру нардепа Волинця, про яку писали «Схеми»

На запитання «Схем» про походження частини коштів на придбання квартири на Печерську, Волинець відповів, що мав заощадження

Вищий антикорупційний суд призначив до розгляду справу про цивільну конфіскацію квартири народного депутата Михайла Волинця, яка фігурувала в розслідуванні проєкту Радіо Свобода та UA:Перший «Схеми». Таке рішення зачитала суддя Катерина Широка 28 липня.

Як повідомляють у Спеціалізований антикорупційній прокуратурі, засідання по суті справи призначили на 12 серпня 2021 року.

«Прокурорами САП за сприяння ДБР та з урахуванням повідомленої раніше у ЗМІ інформації зроблено висновок, що народний депутат України 9 скликання у 2020 році придбав трикімнатну квартиру в місті Києві за відсутності відомостей про те, звідки у нього виявилося близько 3 млн гривень, яких не вистачало для такої купівлі зважаючи на розмір законних доходів депутата», – наводять суть справи в повідомленні САП.

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Як додають у прокуратурі, якщо Волинець не зможе довести законність походження коштів, на які купив квартиру, її може бути стягнуто в дохід держави.

Йдеться про квартиру в Києві, яку депутат придбав влітку 2020 року за понад сім з половиною мільйонів гривень. Як встановили «Схеми», Волинець не вказав в декларації за 2020 рік джерело походження майже трьох мільйонів гривень на її купівлю. У коментарі журналістам він пояснив, що грошима допомогла «жінка, з якою він проживає», але не згадав про неї у звітності, бо вважав «необов’язковим».

На запитання «Схем», як Волинець може пояснити джерело походження частини коштів на придбання квартири на Печерську, він відповів, що мав заощадження.

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