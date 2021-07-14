Антикорсуд взявся за справу про конфіскацію квартири нардепа Волинця, про яку розповіли «Схеми»

У Вищому антикорупційному суді відбулося перше підготовче засідання у справі за позовом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про цивільну конфіскацію і стягнення у дохід держави активу народного депутата від фракції «Батьківщина» Михайла Волинця. Йдеться про квартиру в Києві, яку депутат придбав влітку 2020 року за понад сім з половиною мільйонів гривень. Як встановили «Схеми» , Волинець не вказав в декларації за 2020 рік джерело походження майже трьох мільйонів гривень на її купівлю. У коментарі журналістам він пояснив, що грошима допомогла «жінка, з якою він проживає», але не згадав про неї у звітності, бо вважав «необов’язковим».

Сам Михайло Волинець у суд не з’явився, пославшись на виконання ним депутатських повноважень.

Сторона захисту депутата Волинця надала відзив на позов САП і частково зачитала його у суді. Зокрема, адвокати зазначили, що кошти, якими народний депутат обґрунтовує набуту у власність квартиру у 2020 році, були зароблені ним упродовж 2002-2018 років, тобто ще до набуття ним депутатських повноважень Верховної Ради 9-го скликання. За версією захисту, вносити кошти за квартиру Волинець розпочав у 2017 році і з того часу зробив ще декілька платежів, а у 2020 році, коли Волинець став власником квартири, він заплатив всього 325 гривень.

Окремо у відзиві сторона захисту зазначила, що додатковий дохід Волинець отримав за рахунок коливання курсу валют.

На це прокурор САП Ігор Семак під час судового засідання заявив: «З приводу коливання курсу валют – це обставина, на яку відповідач посилався у своєму відзиві, але на підтвердження якої не надавав доказів. З приводу отримання відповідачем інших доходів – на це теж міститься посилання у відзиві, але теж без зазначення доказів».

Прокурор також заявив клопотання про допит Михайла Волинця як свідка з приводу наведених фактів. У свою чергу, сторона захисту подала клопотання з проханням перенести засідання, щоб зібрати додаткові докази для доведення законності походження коштів, за які була куплена квартира. Суд клопотання задовольнив.

Наступне підготовче засідання у справі відбудеться 28 липня.

28 травня 2021 Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованим активом квартири вартістю понад 7 млн гривень, що належить народному депутату України, та стягнення її в дохід держави.

«Так, прокурорами САП за сприяння ДБР та з урахуванням повідомленої раніше у ЗМІ інформації зроблено висновок, що народний депутат України 9-го скликання у 2020 році придбав трикімнатну квартиру в місті Києві за відсутності відомостей про те, звідки у нього виявилося близько 3 млн гривень, яких не вистачало для такої купівлі, зважаючи на розмір законних доходів депутата», – заявили в прокуратурі.

Раніше журналісти «Схем» встановили, що в червні 2020 року Михайло Волинець продав свою двокімнатну квартиру в Києві на Подолі за чотири мільйони гривень. І одразу придбав нове житло, з у півтора рази більшою площею в комплексі «Бульвар фонтанів» – елітній новобудові на Печерську, а також оформив на себе два паркомісця. Усе це коштувало депутату понад сім з половиною мільйонів гривень.

Порівнявши декларації нардепа за 2019 і 2020 роки, журналісти встановили, що коштів, які народний депутат вказав у декларації, було недостатньо, щоб покрити різницю у три з половиною мільйони гривень для придбання більших апартаментів у Києві.

Журналісти звернулися за коментарем до депутата. На запитання «Схем», як Волинець може пояснити джерело походження частини коштів на придбання квартири на Печерську, він відповів так: «У мене були заощадження. Я все життя працював. На важких, відповідальних роботах. Я працював у шахті довгий час. Це по-перше. По-друге, я живу з жінкою, яка також вклала свій внесок у цю квартиру».

Волинець пояснив, чому не вказав цю інформацію в декларації: «Ми не в шлюбі. Вона не вважає за потрібне, щоб я це робив… Це не обов’язково (декларувати – ред.). Вивчіть закон».

Фахівці з питань протидії корупції наголошують: Волинець мав би вказати у своїй декларації інформацію про спільне проживання та активи цивільної дружини.

Наприкінці 2020 року Конституційний суд скасував кримінальну відповідальність за внесення неправдивих відомостей в декларації. Після того народні депутати, зокрема і Михайло Волинець, ухвалили нове законодавство, яке, за оцінками фахівців з питань протидії корупції, передбачає значно м’якше покарання за неправдиві відомості в деклараціях.