ВАКС призначив до розгляду справу про цивільну конфіскацію «жомової ями» у народного депутата

Вищий антикорупційний суд призначив цивільну справу про визнання необґрунтованими активів на понад 1,2 мільярда гривень. Про таке рішення суду за підсумками підготовчого засідання 12 липня повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

У прокуратурі зазначили, що йдеться про перший позов про цивільну конфіскацію.

Перше засідання для розгляду справи по суті призначили на 27 липня.

Йдеться про жомову яму, за допомогою якої народний депутат нібито отримав понад 1,2 мільярда гривень. Для цього він передав об’єкт в оренду, не маючи на неї прав власності.

«Ще 10 тисяч гривень було зараховано на банківський рахунок депутата як комісійні доходи за проведення безготівкових банківських операцій», – додають у САП.

Повідомлення не уточнює імені народного депутата, однак обставини вказують на представника «Опозиційної платформи – За життя» Іллю Киву.

20 травня САП повідомила, що попросила Вищий антикорупційний суд визнати необґрунтованими активи у сумі понад 1,2 мільйона гривень, що належать народному депутату і стягнути їх, відповідно до українського законодавства, в дохід держави.

Читайте також: Кива прокоментував позов САП про конфіскацію доходу від жомової ями

28 листопада 2019 року набув чинності закон, згідно з яким в Україні з’явився інститут визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.

Стягнення в дохід держави активів, законність походження яких не встановлена, є різновидом цивільно-правової відповідальності за корупційні та пов’язані з корупційними правопорушення.

Позов САП про жомову яму Киви є першим позовом про цивільну конфіскацію.