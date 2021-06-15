Шкарлет заявив, що висловився «не зовсім коректно» щодо заперечень до дисертації Киви

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет прокоментував свої слова щодо кандидатської дисертації народного депутата Іллі Киви, сказані в інтерв’ю Радіо Свобода.

У своєму телеграм-каналі міністр висловив жаль, що його слова про відсутність заперечень на роботу Киви стали «підставою для звинувачень у брехні».

«Всі заяви, які надходять до нашого відомства, фіксуються, опрацьовуються й детально вивчаються», – запевнив він.

Водночас Шкарлет додав, що саме експертна рада визначає якість і перевіряє зміст заперечень щодо конкретних наукових робіт, які надходять серед інших звернень.

«З урахуванням отримання Міністерством кількох різних листів щодо здобувача про «проведення розслідування обставин захисту» та про ознаки «внесення недостовірних даних здобувачем до дисертації» в ефірі програми «Радіо Свобода» я висловився не зовсім коректно. Проте, моя заява не є брехнею та була озвучена на підставі поточної інформації. Експертна рада після опрацювання отриманих листів офіційно визначить, які з них є запереченнями (мають пряме відношення до наукової роботи), та врахує їх під час складання експертного висновку», – заявив голова МОН.

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Він також зазначив, що вважає за необхідне перевіряти відомості про порушення під час здобуття наукового ступеня, які з’являються в медіа, і «відповідне завдання поставлено профільному департаменту МОН».

Шкарлет також зазначив, що в міністерстві наразі триває перевірка дисертації та атестаційних матеріалів Іллі Киви, як про це 8 червня повідомили в МОН на запит Радіо Свобода.

Минулого тижня Сергій Шкарлет заявив в інтерв’ю Радіо Свобода, що щодо дисертації Іллі Киви «жодного заперечення до Міносвіти взагалі не надійшло». Після публікації журналіст BIHUS Info Данило Мокрик, який висвітлював захист Кивою дисертації, заявив, що ці слова не відповідають дійсності.

Він вказав, що за два дні після захисту його редакція надіслала звернення до МОН, в якому описала виявлені порушення.

26 квітня 2021 року в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива захистив дисертацію на тему «Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)». 13 членів комісії проголосували одноголосно «за». При цьому журналісти заявляли про перешкоджання їхній роботі під час захисту.