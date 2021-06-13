Шкарлет розповів, чи планує МОН скасовувати ЗНО з математики як обов’язкове для всіх

Міністерство освіти та науки України заявив, що обов’язкове зовнішнє незалежне оцінювання з математики скасовувати не збираються. Про це він заявив в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Я взагалі не вів би мову про скасування ЗНО. ЗНО – це інструмент оцінки залишкових знань після опанування певної освітньої програми. З математики? Ми ухвалили концепцію на 10 років STEM-освіти. Ми кажемо, що в нас немає інженерів, немає проєктантів, немає тих, хто в шостому технологічному окладі буде формувати в наступній шостій хвилі інновації, стартапи, якісь високотехнологічні речі. Ми будемо математику скасовувати? Ми кажемо, що страшенні результати по дослідженню PISA і при цьому математику будемо скасовувати?» – зазначив він.

Як заявляла у 2019 році тоді міністерка освіту Ганна Новосад, ЗНО з математики мало стати обов’язковим з 2021 року, однак у квітні Рада відклала запровадження цього рішення.