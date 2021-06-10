На ЗНО з біології прийшли 62,4% від усіх зареєстрованих – МОН

Участь у ЗНО з біології взяли 79 388 осіб, що становить 62,4% від загальної кількості зареєстрованих, повідомило Міністерство освіти і науки України.

Тестування основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року з біології відбулося 10 червня.

За даними МОН, 15 учасників не були допущені до тестування через запізнення/відсутність документа, що посвідчує особу, троє – через виявлення ознак гострих респіраторних захворювань. Дотримання процедури тестування контролювали 32 громадських спостерігачі. Найбільше учасників тестування – 74,2% зареєстрованих – було зафіксовано у Київській області, найменше – 34,3% – у Харківській.

«Цього року Верховною Радою було ухвалено закон про звільнення здобувачів повної загальної середньої освіти 2021 року від обов’язкового проходження ДПА у формі ЗНО. Ймовірно, необов’язковість ДПА зумовила наявність значної кількості учасників, які не з’явилися для проходження оцінювання з біології», – йдеться в повідомленні.

Оголошення результатів ЗНО з біології відбудеться до 25 червня.

Учасники зовнішнього незалежного оцінювання, які не змогли взяти участь в основній сесії ЗНО з біології через причини, які не залежали від їхніх дій і волі, можуть зареєструватися для участі у додатковій сесії.

15 червня відбудеться ЗНО з географії – останнє тестування основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року.

Основна сесія ЗНО-2021 стартувала 21 травня тестуванням із хімії.