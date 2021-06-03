ЗНО з хімії не склали 10,8% абітурієнтів – УЦОЯО

Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з хімії не склали 10,8% тих, хто брав участь у тестуванні, повідомив Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

«Сьогодні відбулося перше засідання експертної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти з визначення порога «склав/не склав». Члени експертної комісії після обговорення ухвалили рішення встановити пороговий бал з хімії, що відповідає 14 балам. Від загальної кількості осіб, які брали участь у тестуванні з хімії, поріг «склав/не склав» не подолали 10,8%», – йдеться в повідомленні.

4 червня на інформаційних сторінках учасників будуть розміщені результати ЗНО з хімії, додали в УЦОЯО.

За повідомленням, засідання експертної комісії зі встановлення порога «склав/не склав» з іноземних мов, математики, фізики відбудеться 17 червня, української мови і літератури, української мови, історії України, біології – 24 червня, з географії – 25 червня.

В Україні тестуванням із хімії 21 травня стартувала основна сесія ЗНО 2021 року.

У ньому взяли участь 9885 осіб.

4 червня відбудеться ЗНО з історії України.