Абітурієнти в Україні сьогодні складають тест ЗНО з біології

У четвер, 10 червня, абітурієнти в Україні складають тест зовнішнього незалежного оцінювання з біології. Як повідомляє Центр оцінювання якості освіти, для проходження тесту з біології зареєструвалися 127 202 людини.

«Створено 8 631 аудиторія у 551 пункті тестування. Тест налічує 50 завдань, на виконання яких відведено 150 хвилин. За правильне виконання всіх завдань можна набрати 82 бали», – йдеться в повідомленні.

Учасників ЗНО допускатимуть до пункту тестування до 10:50.

«Якщо учасник прибуде до пункту тестування після 10:50, його не буде допущено до участі в ЗНО. В запрошенні-перепустці зазначено проміжок часу, у який учасникові/учасниці ЗНО рекомендовано прибути до пункту тестування і пройти процедуру допуску», – повідомили у центрі.

В Україні тестуванням із хімії 21 травня стартувала основна сесія ЗНО 2021 року.