Міністр освіти: із 2021 року ЗНО з математики стане обов’язковим

Із 2021 року зовнішнє незалежне оцінювання з математики стане обов’язковим, повідомила міністр освіти Ганна Новосад в інтерв’ю «РБК-Україна».

«У 2020 році змін не буде, а з 2021-го ЗНО з математики стане обов’язковим. Воно буде дворівневим, але не потрібно цього лякатися. Нам потрібно усвідомити, що проблема є по знанням з математики», – сказала Новосад.

Вона зазначила, що потрібно побороти страх дітей перед математикою.

«Це має стати результатом зміни змісту освіти та методик викладання. Тому що діти, коли вони щось не розуміють, спочатку цього бояться, а потім ненавидять. І потім це супроводжує все життя. Насправді через нормальні методики викладання, нормальний зміст програми, дуже важливо цей страх перед предметом побороти. І дати дітям впевненість у собі», – заявила Новосад.

На початку грудня були оприлюднені результати дослідження Міжнародної програми з оцінювання освітніх досягнень учнів (PISA), яке провели у 2018 році. Згідно з тестуванням, 36% 15-річних українських школярів не змогли продемонструвати базовий рівень знань.

У відповідь Міністерство освіти і науки оголосило навчальний рік 2020-2021 Роком математики в Україні.