МОН: наступний навчальний рік стане Роком математики в Україні

2020-2021 навчальний рік буде оголошений Роком математики в Україні, повідомляє Міністерство науки і освіти.

За словами очільниці МОН, це допоможе привернути увагу всього суспільства до розвитку математичної грамотності не лише у школярів, а у всіх громадян.

«Оскільки за результатами PISA-2018 ми маємо найгірші дані саме з математики, наступний 2020-2021 навчальний рік буде оголошено Роком математики в Україні. Попередньо президент дав погодження, і ми вдячні йому за відкритість і готовність швидко реагувати на потреби нашої освіти. Під такий рік буде розроблено план заходів, що передбачатиме цілий спектр активностей для стимулювання розвитку математики в Україні», – заявила міністр освіти і науки Ганна Новосад 3 грудня під час презентації Національного і Міжнародного звітів за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018.

Згідно з результатами дослідження, базового рівня математичної компетентності – мінімального, якого в кінці першого етапу середньої освіти мають досягти учні, – в Україні не досягли 36% українських 15-річних підлітків.

«Дослідження показує, що 36% наших 15-річних учнів не досягають навіть базового рівня знання з математики. Тобто вони мають проблеми із завданнями, де потрібно використовувати прості стратегії розв’язування, процентні співвідношення, оперувати дробами й десятковими числами. Результати PISA-2018 показали, що ми маємо системно працювати над розвитком математичної грамотності в українських школярів», – наголосила Новосад.

PISA (Program for International Student Assessment) – міжнародне дослідження, що проводиться з 2000 року в 80+ країнах. Кожні три роки дослідження вивчає рівень оволодіння читацькою, математичною і природничо-науковою компетенціями у 15-річних підлітків.

PISA не перевіряє, чи засвоїли учні зміст освітньої програми, а оцінює, наскільки учні здатні використовувати здобуті знання, уміння та навички в реальному житті.

У дослідження беруть участь 15-річні підлітки, оскільки саме в цьому віці у більшості країн світу закінчують здобуття обов’язкової освіти.