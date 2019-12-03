Україну вперше оцінили у міжнародному рейтингу освітніх досягнень учнів віком 15 років

Міжнародна програма з оцінювання освітніх досягнень учнів PISA оприлюднила 3 грудня дослідження за підсумками 2018 року, координоване Організацією економічного співробітництва і розвитку (OECD), в якому вперше досліджено рівень знань та вмінь українських учнів.

«Близько 600 тисяч учнів у 79 країнах і економіках пройшли тестування в 2018 році, що складає близько 32 мільйонів 15-річних. Вперше взяли участь кілька країн – Білорусь, Боснія і Герцеговина, Бруней-Даруссалам, Марокко, Філіппіни, Саудівська Аравія і Україна», – йдеться в повідомленні на сторінці дослідження.

Повідомляється, що дослідження за минулий рік охопило такі сфери як читання, наука і математика.

Україна, згідно з рейтингом, набрала з читання 466 бали (із максимальних 600), математика – 453, наука – 469. Найвище за усіма показниками у рейтингу місце в Китаю, найнижче – у Домініканській Республіці і на Філіппінах. Україна розташувалася між Люксембургом і Туреччиною. Серед європейських країн найвищі показники у Єстонії, де читання і математика перебувають на одному рівні (523), з невеликим відривом від них науки – 530. До чільної десятки країн та економік щодо рівня знань і вмінь їх застосовувати на практиці учнями віком 15 років потрапила і сусідня Польща.

Як заявила ексміністр Лілія Гриневич, результати дослідження свідчать, що кожен четвертий учень в Україні «не досягає базового рівня».

«Наші діти, в порівнянні з іншими дітьми, займаються значно менше навчального часу… У порівнянні із в середньому 8500 годин, наші діти вчаться 7800, якщо не помиляюся. І вони більше, ніж свої ровесники, марнують свій навчальний час. І на це є конкретні дані дослідження. Таким чином, ми боремося за години, при цьому марнуємо ті, що в нас є, і законодавчо закладаємо меншу кількість годин, ніж мають діти в інших країнах», – повідомила Гриневич, яка була міністром освіти у час, за підсумками якого проводився аналіз.

Гриневич наголосила, що Україна потребує стратегії підтримки слабких учнів.

«Ми ж, як правило, виділяємо найкращих, працюємо з ними, бо вони потім показують наші досягнення, працюємо загально з «середніми», а найслабші залишаються», – сказала ексміністр.