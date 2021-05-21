Кива прокоментував позов САП про конфіскацію доходу від жомової ями

Народний депутат із фракції «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива назвав необґрунтованими вимоги Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка просить суд стягнути з нього 1,2 мільйона гривень доходу, отримані Кивою за здачу в оренду жомової ями. Кива заявив про це в коментарі, переданому Радіо Свобода 21 травня.

«На момент укладення договорів оренди майно було задеклароване і з отриманого прибутку були сплачені всі податки. Тому порушення закону там не було. Сьогодні ми бачимо, що антикорупційна прокуратура висуває мені порушення в тому, що нібито жомова яма мені не належить. І це для мене було новиною, коли я раптом побачив, що та сумнозвісна жомова яма, про яку було стільки чуток, справді перестала мені належати. І як добропорядний громадянин я вже звернувся до суду для встановлення істини і першу інстанцію вже виграв», – сказав депутат.

Кива заявив, що дії САП – «це чергова комбінація влади, яка б’ється в істерії і шукає будь-яку можливість для кримінального переслідування опозиційних політиків».

«Я спокійно піду в суд і готовий відстоювати свою позицію. Я закону не порушував», – сказав він.

20 травня САП повідомила, що попросила Вищий антикорупційний суд визнати необґрунтованими активи у сумі понад 1,2 мільйона гривень, що належать народному депутату і стягнути їх, відповідно до українського законодавства, в дохід держави.

«Установлено, що нардеп, попри те, що він не є власником об’єктів нерухомості (жомова яма) та не маючи правомочності щодо володіння, користування та розпорядження ним, передав вищевказане майно в оренду суб’єкту господарювання з ознаками фіктивності», – заявили у прокуратурі.

За даними слідства, за оренду народний депутат протиправно отримав 1 242 236 гривень. Ще 10 тисяч гривень зарахували на банківський рахунок депутата як комісійні доходи за проведення безготівкових банківських операцій.

28 листопада 2019 року набув чинності закон, згідно з яким в Україні з’явився інститут визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.

Стягнення в дохід держави активів, законність походження яких не встановлена, є різновидом цивільно-правової відповідальності за корупційні та пов’язані з корупційними правопорушення.

Позов САП про жомову яму Киви є першим позовом про цивільну конфіскацію.