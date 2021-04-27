Українці зреагували на кандидата наук Іллю Киву. Спалений диплом, звільнення з аспірантури, повернення в науку

Львів – 26 квітня 2021 року в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива захистив дисертацію на тему «Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)». 13 членів комісії проголосували одноголосно «за».

Захист дисертації парламентарем викликав обурення в українському суспільстві, особливо серед науковців. Як реагують українці на науковий захист Іллі Киви?

Викладач Українського католицького університету, лікар за фахом Олександр Ябчанка, коли дізнався, що тринадцять членів атестаційної комісії одноголосно проголосували за надання нардепу ступеня «кандидата наук», на знак протесту спалив свій диплом кандидата медичних наук. Зробив це перед приміщенням Львівського медичного університету, де у 2013 році захистив дисертацію на тему «Особливості стану ендокринної системи у дітей, хворих на гостру лімфобластну лейкемію». Тоді він працював лікарем і спостерігав кілька років поспіль за маленькими пацієнтами, які лікувались у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі у Львові, аналізував їхній стан та історії хвороби.

Захист Киви множить на нуль науковий ступінь

«Мій вчинок жодним чином не був демонстрацією того, який я, мовляв розумний, а Кива – ні. У нас і до вчорашнього дня бажав би бути кращим ступінь довіри до того, що називається «наукові звання». Але захист Киви множить на нуль будь-який науковий ступінь, на цьому закінчується наука, навіть та, яка була до того», – каже Олександр Ябчанка в коментарі Радіо Свобода.

Олександр Ябчанка викладає у Школі управління УКУ. Після захисту кандидатської дисертації Іллі Киви, йому соромно називатись кандидатом наук.

Це остаточна дискредитація науки

«Це остаточна дискредитація науки. Якщо ми виключаємо з постійної дискусії науку, тоді на яку систему координат будемо орієнтуватись? Тема дисертації Киви про державне управління. Що таке наука в державному управлінні: це береться проблема політики, яка стосується суспільства, аналізуються причини виникнення цієї проблеми, потім пропонуються варіанти її вирішення, у них вказуються очікувані результати і, ймовірні, наслідки. Це наука з ухвалення рішень у державі. Якщо Кива – науковець, то уявіть дискусію між людиною, яка каже, що нам потрібно ухвалити державне рішення тому, що маю науковий аналіз, що ухваливши це рішення, використавши ті чи інші методи аналізу, кажемо про очікувані результати і ймовірні наслідки. Це, з однієї сторони, людина говорить такими категоріями, а з другої, Кива говорить, що він художник і так бачить. На цьому закінчується дискусія про державне управління. Мій вчинок про нас: якщо закінчується наука, тоді ми йдемо в темне середньовіччя», – говорить Олександр Ябчанка.

Олександр Ябчанка вимагає позбавити його наукового ступеня кандидата медичних наук і закликав до аналогічного кроку інших кандидатів і докторів, не йти на компроміси з совістю.

Народний депутат Ілля Кива відреагував на вчинок Олександра Ябчанки дописом на телеграм-каналі у грубій формі.

Реакція на захист Киви

Вчинок львів’янина спричинив масу відгуків у соціальних мережах, зокрема серед науковців. Люди пишуть про те, що захист народного депутата став маркером взагалі імітації науки та вищої освіти в Україні, але не всі підтримують саму форму протесту – спалення диплому, бо цим, пояснюють, не зупиниш корупційну систему з отримання вченого звання.

Народний депутат Володимир Ар’єв (фракція «Європейська солідарність») на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив про рішення покинути аспірантуру.

Кандидат економічних наук Юлія Гвоздович у фейсбуці написала: якщо Атестаційна колегія МОН присудить Іллі Киві науковий ступінь, то, дійсно, «можна буде зробити з дипломом, як викладач Олександр Ябчанка». Чотири роки львів’янка працювала над своєю науковою роботою. Але її реакція на захист Киви інша. Вона, навпаки, постарається повернутись у науку, про що сказала Радіо Свобода.

Більше бажання і ентузіазму повертатись у наукову систему

«У мене, навпаки, з’явилося більше бажання і ентузіазму повертатись у наукову систему, пробуватиму потрапити на викладацьку роботу у заклад вищої освіти, щоб змінювати ситуацію з середини цієї системи, бо так далі не може бути. Дно системи підготовки наукових кадрів пробите тим, що Ілля Кива став кандидатом. Цей інститут, який надав йому цей вчений ступінь, фінансується з фонду по допомозі з безробіття», – говорить Юлія Гвоздович.

Антон Сененко у своєму дописі у фейсбуці звернув увагу на 13 науковців, які проголосували про надання Іллі Киві наукового ступеня. А серед них представники Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту підвищення кваліфікації керівниках кадрів, Національної академії державного управління при президентові України, Інститут упідготовки кадрів державної служби зайнятості України, Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних сил України, Київський політехнічний інститут імені Сікорського. Позитивні відгуки про кандидатську дисертацію Киви надали науковці з Національного університету цивільного захисту України та Університету менеджменту освіти.

Дмитро Лиховій на своїй сторінці у фейсбуці нагадав, що в українську політику Іллю Киву «привів» міністр Арсен Аваков.

Юлія Конотопцева не погоджується з тим, що всі дипломи в Україні куплені, що немає науки державного управління.

Сергій Шарапов закликає фахівців звернутись до Атестаційної колегії МОН не присуджувати нардепові Киві науковий ступінь, як це було з братом третього президента України Віктора Ющенка.

У лютому 2020 року Атестаційна колегія МОН скасувала рішення Вченої ради про присудження наукових ступенів доктора та кандидата наук трьом здобувачам Петрові Ющенку (ступінь доктора історичних наук), Тетяні Донник (кандидата наук ), Інні Дерев’янко (кандидата наук ). Бо наукові роботи не відповідають вимогам, містять плагіат.

Чи стане кандидатом наук Кива?

Однак чи стане народний депутат від «Опозиційної платформи - За життя» Ілля Кива кандидатом наук залежить від Міністерства освіти. Саме Атестаційна колегія якого затверджує рішення про захист кандидатської дисертації. Згідно з постановою Кабінету міністрів «Про затвердження порядку присудження наукових ступенів», строк розгляду у МОН дисертації та атестаційної справи здобувача наукового ступеня доктора наук не повинен перевищувати шести місяців, наукового ступеня кандидата наук – чотирьох місяців. Атестаційна комісія проведе експертизу дисертації, чи відповідає вона критеріям, і оприлюднить свої висновки.

Депутати Львівської обласної ради сьогодні на сесії ініціювали звернення до президента, Верховної ради і Кабінету міністрів з вимогою скасувати рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня народному депутатові України від політичної партії «Опозиційна платформа ­– За життя» Іллі Киві та провести розслідування обставин захисту.