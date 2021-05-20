Антикорупційна прокуратура хоче конфіскувати в Киви жомову яму

Спеціалізована антикорупційна прокуратура України просить Вищий антикорупційний суд конфіскувати в народного депутата жомову яму. У відомстві не назвали імені народного депутата, однак, за даними ЗМІ, мова йде про представника «Опозиційної платформи – За життя» Іллю Киву.

«Установлено, що нардеп, попри те, що він не є власником об’єктів нерухомості (жомова яма) та не маючи правомочності щодо володіння, користування та розпорядження ним, передав вищевказане майно в оренду суб’єкту господарювання з ознаками фіктивності», – вважають в прокуратурі.

За даними слідства, за оренду народний депутат протиправно отримав 1 242 236 гривень. Ще 10 тисяч гривень зарахували на банківський рахунок депутата як комісійні доходи за проведення безготівкових банківських операцій.

28 листопада 2019 року набув чинності закон, згідно з яким в Україні з’явився інститут визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.

Стягнення в дохід держави активів, законність походження яких не встановлена, є різновидом цивільно-правової відповідальності за корупційні та пов’язані з корупційними правопорушення.

Позов САП про жомову яму Киви є першим позовом про цивільну конфіскацію.

Радіо Свобода намагається отримати коментар Іллі Киви з приводу намірів САП конфіскувати його жомову яму.