МОН перевірить дисертацію та атестаційну справу Киви, коли отримає їх

Міністерство освіти і науки станом на 27 квітня не отримало атестаційну справу народного депутата «Опозиційної платформи – За життя» Іллі Киви, яка підтверджує, що він успішно захистив кандидатську дисертацію. Про це в МОН повідомили на запит Радіо Свобода.

«Станом на 27 квітня 2021 року атестаційна справа здобувача наукового ступеня кандидата наук з державного управління Іллі Киви до МОН України не надходила, тому документально підтвердженого факту успішного захисту дисертації Іллею Кивою у спеціалізованій вченій раді Д 26.891.02 Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості у Міністерстві немає», – повідомляє пресслужба міністерства.

Судячи з відповіді, в МОН довідалися про факт захисту із медіа та повідомлення на сайті самого Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості. Відтак спеціалізована вчена рада, яка заслухала захист, протягом місяця після нього має надіслати до міністерства атестаційну справу здобувача наукового ступеня.

Згідно з процедурою, наведеною в листі, міністерство по отриманню такої справи розглядає документи та перевіряє дисертацію на дотримання спеціалізованою вченою радою вимог нормативно-правових актів щодо наукової атестації.

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Після перевірки експертизу здійснює експертна рада МОН з державного управління, «у складі якої працюють провідні науковці у галузі державного управління», зазначають у пресслужбі.

За рішенням цієї ради МОН може надіслати наукову роботу та атестаційну справу претендента на ступінь для додаткового розгляду:

до іншої спеціалізованої вченої ради в установленому МОН порядку

до закладу вищої освіти або наукової установи

«Якщо під час проведення експертизи дисертації встановлено порушення спеціалізованою вченою радою вимог нормативно-правових актів з питань атестації наукових кадрів, то МОН скасовує рішення ради про присудження наукового ступеня та вживає заходів», – йдеться в повідомленні.

26 квітня 2021 року в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива захистив дисертацію на тему «Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)». 13 членів комісії проголосували одноголосно «за». При цьому журналісти заявляли про перешкоджання їхній роботі під час захисту.