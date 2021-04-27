Депутати Львівської облради просять МОН скасувати рішення про надання наукового звання Киві

Депутати Львівської обласної ради більшістю голосів (56) ухвалили звернення до президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів із проханням скасувати рішення спеціалізованої вченої ради про надання наукового ступеня кандидата наук із державного управління народному депутатові від політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» Іллі Киві.

«Члени спеціалізованої вченої ради, які були присутніми на захисті дисертації, а також усі інші, хто брав участь у реалізації цієї афери, вкотре довели нікчемність сучасної системи освіти та необхідність її повного перезавантаження», – йдеться в депутатському зверненні.

Депутати Львівської обласної ради просять державну владу «взяти на контроль» розгляд Міністерством освіти України проведення експертизи дисертації Іллі Киви, а також ініціювати розслідування обставин захисту ним дисертації. Адже Міністерство освіти, наголошено у зверненні, може вжити відповідних заходів і скасувати рішення спеціалізованої вченої ради про надання наукового ступеня Іллі Киві.

26 квітня 2021 року в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива захистив дисертацію на тему «Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)». 13 членів комісії проголосували одноголосно «за».

Атестаційна колегія МОН затверджує рішення про захист кандидатської дисертації. Згідно з постановою Кабінету міністрів «Про затвердження порядку присудження наукових ступенів», строк розгляду у МОН дисертації та атестаційної справи здобувача наукового ступеня доктора наук не повинен перевищувати шести місяців, наукового ступеня кандидата наук – чотирьох місяців. Атестаційна комісія проведе експертизу дисертації, чи відповідає вона критеріям, і оприлюднить свої висновки.