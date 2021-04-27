Дисертацію Киви можуть направити на повторне рецензування – член атестаційної колегії

Народна депутатка Юлія Гришина, яка є членом атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, заявила, що дисертацію народного депутата Іллі Киви можуть направити на повторне рецензування. Про це Гришина повідомила в коментарі Радіо Свобода.

«Вчора на засіданні спеціалізована вчена рада одноголосно ухвалила рішення про присудження наукового ступеня Киві. Тепер ця справа надсилається в міністерство, і там вона надсилається на експертну раду. Тобто ще є експертна рада, яка буде перевіряти безпосередньо текст цієї дисертації. І потім, якщо будуть якісь питання, але я так розумію, що враховуючи великий резонанс, може бути така ситуація, що цю дисертацію направлять ще на повторне рецензування в іншу спеціалізовану вчену раду. Вона має повноваження нібито провести повторний захист, тобто вони будуть самі вирішувати, які їм дії вчиняти щодо цієї дисертації», – розповіла Гришина

За її словами, після цього дисертацію з висновками повернуть до атестаційної колегії

«І вже атестаційна колегія, як кінцевий орган, який ухвалює рішення про присудження наукового ступеня буде ухвалювати це рішення. Атестаційна колегія має право враховувати різні моменти щодо безпосередньо і процедури захисту, і щодо змісту цієї роботи», – пояснила депутатка.

26 квітня 2021 року в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива захистив дисертацію на тему «Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)». 13 членів комісії проголосували одноголосно «за».

Атестаційна колегія МОН затверджує рішення про захист кандидатської дисертації. Згідно з постановою Кабінету міністрів «Про затвердження порядку присудження наукових ступенів», строк розгляду у МОН дисертації та атестаційної справи здобувача наукового ступеня доктора наук не повинен перевищувати шести місяців, наукового ступеня кандидата наук – чотирьох місяців. Атестаційна комісія проведе експертизу дисертації, чи відповідає вона критеріям, і оприлюднить свої висновки.

Депутати Львівської обласної ради сьогодні на сесії ініціювали звернення до президента, Верховної ради і Кабінету міністрів з вимогою скасувати рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня народному депутатові України від політичної партії «Опозиційна платформа ­– За життя» Іллі Киві та провести розслідування обставин захисту.