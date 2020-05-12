Агентство із забезпечення якості освіти вирішить, чи позбавляти Портнова наукового ступеня через плагіат

Комітет із питань етики Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) виявив академічний плагіат у докторській дисертації юриста, колишнього заступника глави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова і за результатами перевірки рекомендував Нацагентству позбавити його наукового ступеня доктора юридичних наук на підставі норми закону «Про вищу освіту» після затвердження відповідного порядку.

Сам Портнов заявляє, що рішення комітету є «помилковим і не відповідає дійсності».

«У тексті дисертаційного дослідження Портнова А.В. «Становлення і розвиток конституційного судочинства в Україні: теоретичні та практичні проблеми», Київ – 2009 (далі – дисертація) зустрічаються випадки академічного плагіату», – йдеться у рішенні комітету від 12 березня, опублікованому на офіційному сайті Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти.

Зокрема, зазначені декілька прикладів текстових запозичень в роботі Портнова без посилання на джерело:

на сторінках 36 та 53 дисертації є текстові фрагменти, які повністю збігаються з текстовими фрагментами видання Конституційне судочинство. Американський та український досвід // Хілтон Д.Г., Футей Б., Тихий В.П. та ін. / Інститут демократії імені Пилипа Орлика, Інститут Громадянського Суспільства, 1999. – 111 с., на сторінках 56-57 та 58 відповідно;

на сторінці 178 дисертації відтворено текстовий фрагмент в перекладі українською, який відповідає тексту російською мовою, надрукованому на сторінці 271 у виданні Конституционное право государств Европы: Учеб. пособие для студентов юрид. вузов и фак. (отв. ред. Д.А. Ковачев). – М.: Волтерс Клувер, 2005.

З огляду на це комітет з питань етики рекомендував Нацагентству ухвалити рішення стосовно плагіату в дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Портнова, згідно з частиною 6 статті 6 закону України «Про вищу освіту», де, зокрема, вказано, що «виявлення академічного плагіату у захищеній дисертації (науковій доповіді) є підставою для скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня та видачу відповідного диплома».

Тепер рішення комітету розглядатимуть на засіданні Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти – пояснив його керівник Сергій Квіт у коментарі Радіо Свобода. За його словами, туди викличуть усі сторони у цій справі. Дата засідання поки що не призначена.

«Будемо запрошувати всіх тих людей, які у нас є зацікавленими сторонами по цих справах, щоб вони були присутні, і там будемо розглядати», – сказав Квіт.

Водночас Нацагентство не зможе позбавити наукового ступеня Портнова, поки Кабінет міністрів не затвердить «Порядок скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня».



«Ми можемо спробувати ухвалити рішення про наявність плагіату, тобто ідентифікувати його. Але ми не можемо, наприклад, нікого позбавити наукового ступеня за плагіат – поки не буде затверджений відповідний порядок», – додає Квіт.

Нині «Порядок скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня» перебуває на погодженні в Міністерстві освіти і науки.

«Коли якісь документи стоять в черзі на розгляді Кабінету міністрів, коли уряд змінюється, то ці документи надсилаються назад в профільне міністерство. Тому в цих затримках є об’єктивна складова. Я думаю, що коли змінився останній Кабінет міністрів, цей документ знову повернувся до Міносвіти», – пояснив голова НАЗЯВО.

Андрій Портнов відреагував на рішення комітету у своєму телеграм-каналі, заявивши, що «кожна теза дисертації має конкретне посилання на авторів і повністю відповідає вимогам органів освіти».

Пізніше на його сайті був опублікований аналіз рішення комітету з етики, де зазначено, що воно є «помилковим та не відповідає дійсності». При цьому інформацію про те, хто саме здійснив цей аналіз, Портнов не повідомив.

У Нацагентстві зазначили, що розглянуть цей аналіз.

Запит до Нацагентства із питань забезпечення якості вищої освіти з проханням розглянути питання щодо наявності текстових запозичень (академічного плагіату) в докторській дисертації Портнова Радіо Свобода надіслало в листопаді минулого року.