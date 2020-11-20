Колишній міністр відкидає звинувачення в плагіаті в його дисертації

Колишній міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко у коментарі Радіо Свобода заперечив звинувачення в плагіаті, який виявили в його дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Тема роботи – «Конституційно-правове забезпечення реалізації принципу гендерної рівності в Україні в світлі зарубіжного досвіду».

«Я вважаю, що плагіату там точно немає. Я можу це довести, надати всі необхідні аргументи з відповідними посиланнями й роз’ясненнями. Я завжди готовий до діалогу. Я детально візьму дисертацію, проаналізую кожне зауваження, я підготую по кожному зауваженню свою аргументовану позицію, чому це не відповідає дійсності», – сказав Саєнко Радіо Свобода.

Коментуючи звинувачення в плагіаті, міністр пояснив, що, наприклад, є частина тексту на три абзаци. Посилання стоїть наприкінці останнього абзацу, «а вони пишуть, наприклад, що після першого абзацу немає».

«Так я можу пояснити по кожній частині, тому що ми одне посилання розбиваємо на кілька частин», – додав Саєнко.

Він запевнив, що не має намірів використовувати науковий ступінь для отримання посад.

Я не перебуваю на жодній посаді, тому це винятково моя наукова діяльність

«Я не перебуваю на жодній посаді, тому це винятково моя наукова діяльність. У мене немає жодних бажань якось використовувати мій науковий ступінь для отримання якихось посад. Я зараз не є публічною особою. У мене немає жодних мотивів», – наголосив Саєнко.

Дослідження академічного плагіату, який, ймовірно, зустрічається на сторінках дисертації Олександра Саєнка, підготувала доктор філософських наук Тетяна Пархоменко. Під час співпраці з ГО «Центр академічної етики та досконалості в освіті «Eтос» вона аналізує наукові доробки політиків та чиновників на предмет академічного плагіату.

За результатами роботи, Пархоменко виявила в роботі Саєнка масив запозичених чи скопійованих із інших робіт фрагментів тексту на 52 сторінки порівняльної таблиці. У коментарі Радіо Свобода вона наголосила, що не користується програмами для виявлення плагіату й перевірку здійснювала вручну.

За її словами, перевірка була вибірковою з усіх розділів, включно зі вступом, висновками та анотацією. У кожній з цих частин тексту були виявлені фрагменти, які можуть бути кваліфіковані як академічний плагіат.

«Там можна ще продовжувати перевірку. Навскидку, тобто дуже приблизно, думаю, що десь до 20 відсотків може бути плагіату. Але перевірка не є повною. Ці відсотки визначені дуже приблизно», – наголосила Пархоменко в розмові з Радіо Свобода.

Фальсифікаціями усіяна вся дисертація

«Там значно більше фальсифікацій. Фальсифікаціями усіяна вся дисертація. Людина не тільки плагіатила, а вона ще свідомо підмінювала джерела, які нібито використовувала при написанні дисертації. Є взагалі там курйозні, кумедні випадки, коли людина посилається нібито на першоджерело, яким є юридичний документ, а, судячи з того, що там написано, вона цей юридичний документ не читала», – додала науковець.

За її словами, для Саєнка як для заслуженого юриста України такі речі є «неприпустимими».

У коментарі Радіо Свобода вона наголосила, що важливо виявляти плагіат в наукових роботах якомога швидше після захисту, щоб зупинити присудження наукового ступеня «академічно недоброчесним особам».

«Олександр Саєнко захистився 20 жовтня. Тепер присудження наукового ступеню має затвердити атестаційна комісія МОН. Для того, аби не відбулось затвердження цього ступеня, ми, виявивши цей плагіат, а він чималий, звертаємось до медіа по допомогу. У 2016 році міністром [освіти Лілією] Гриневич і урядом [Володимира] Гройсмана було скасовано пункт про позбавлення наукових ступенів за академічний плагіат, в тому числі, щодо вже присуджених ступенів. Наразі є єдина можливість зупинити процес присудження наукових ступенів тим, хто нещодавно захистився», – зауважила Пархоменко.

В Україні «повністю паралізована будь-яка можливість застосувати хоч якісь заходи до плагіаторів»

Вона стверджує, що Саєнко під час роботи на посаді міністра голосував за скасування пункту, який передбачав безстроковий термін для позбавлення наукових ступенів за плагіат.

Науковець переконана, що наразі в Україні «повністю паралізована будь-яка можливість застосувати хоч якісь заходи до плагіаторів».

Пархоменко не вперше виявляє ймовірний плагіат у дисертаціях посадовців і інших публічних осіб. Вона заявляла про некоректні запозичення, які виявляла в працях колишнього прем’єра Арсенія Яценюка та дружини колишнього віцепрем’єра В’ячеслава Кириленка.

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